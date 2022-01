Non vaccinata, a 37 anni muore di Covid - 19. La madre: "Sono pentita" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non vaccinata, muore per Covid - 19 a 37 anni. Si chiamava Giusy Barbato ed era di Villaricca, in provincia di Napoli. 'Non siamo contro il vaccino ma avevamo paura', ha detto sua madre, che poi ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nonper- 19 a 37. Si chiamava Giusy Barbato ed era di Villaricca, in provincia di Napoli. 'Non siamo contro il vaccino ma avevamo paura', ha detto sua, che poi ha ...

