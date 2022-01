"Non solo over 60". Indiscreto dalla cabina di regia: per chi scatta l'obbligo vaccinale, decisione drastica (Di mercoledì 5 gennaio 2022) obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni e non solo 60. È l'orientamento che filtra dalla cabina di regia, ancora in corso a Palazzo Chigi. Un po' tutte le forze politiche sono d'accordo sul vaccino obbligatorio per determinate categorie, Pd e Lega su tutti: però nelle scorse ore si era parlato degli over 60, mentre adesso trapela l'intenzione di estendere l'obbligo a partire dai 50 anni per andare a colpire un numero maggiore di no-vax, che in totale sono ancora circa 5 milioni. Dopo la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza, si terrà il confronto con le Regioni e a seguire il Consiglio dei ministri. Quest'ultimo non è stato ancora convocato ma si terrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022)per chi ha più di 50 anni e non60. È l'orientamento che filtradi, ancora in corso a Palazzo Chigi. Un po' tutte le forze politiche sono d'accordo sul vaccino obbligatorio per determinate categorie, Pd e Lega su tutti: però nelle scorse ore si era parlato degli60, mentre adesso trapela l'intenzione di estendere l'a partire dai 50 anni per andare a colpire un numero maggiore di no-vax, che in totale sono ancora circa 5 milioni. Dopo laditra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza, si terrà il confronto con le Regioni e a seguire il Consiglio dei ministri. Quest'ultimo non è stato ancora convocato ma si terrà ...

