Non si può negare il trasporto scolastico e l’incremento di ore di sostegno per ragioni economiche. Sentenza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente come difesa dai propri legali chiedeva l’annullamento della nota del Comune resistente con cui veniva negata l’attivazione del servizio di trasporto scolastico di alunni in situazione di handicap grave, nonché del verbale GLH d’istituto nella parte in cui non assegnava al ricorrente un numero di ore settimanali adeguato alla sua patologia e per come quantificato nelle certificazioni prodotte. Si costituiva il Comune resistente chiedendo rigettarsi il ricorso. Si pronuncia il TAR del Lazio con la Sentenza del 24/12/21 n° 13463/21 che succintamente ora si commenta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente come difesa dai propri legali chiedeva l’annullamento della nota del Comune resistente con cui veniva negata l’attivazione del servizio didi alunni in situazione di handicap grave, nonché del verbale GLH d’istituto nella parte in cui non assegnava al ricorrente un numero di ore settimanali adeguato alla sua patologia e per come quantificato nelle certificazioni prodotte. Si costituiva il Comune resistente chiedendo rigettarsi il ricorso. Si pronuncia il TAR del Lazio con ladel 24/12/21 n° 13463/21 che succintamente ora si commenta. L'articolo .

