No, secondo il Robert Koch-Institut (Germania) il 95,58 per cento dei casi omicron non è tra vaccinati (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 31 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot che mostra un messaggio condiviso in un'app di messaggistica. Nel testo si legge: «Il rapporto del Robert Koch Institute pubblicato oggi afferma che il 95,58% dei casi di #omicron in Germania sono completamente vaccinati (il 28% di quelli aveva un richiamo), il 4,42% non è vaccinato». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il Robert Koch Institute (Rki) è un'istituzione scientifica statale che si occupa della tutela della salute pubblica in Germania. Il report settimanale citato nel messaggio oggetto di verifica è stato pubblicato dall'istituto il 30 dicembre 2021, come si può ... Leggi su facta.news

