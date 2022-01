Nirvana vincono la causa contro Spencer Elden | il bimbo nudo su “Nevermind” non è “pornografia infantile”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ricordate ildella copertina di ““, l’album cult deidel 1991? Ecco, lui,, oggi 30enne, lo scorso agosto aveva fattoal gruppo musicale statunitense. Il motivo? ““. Stando alle accuse di, il gruppo non ha mantenuto la promessa di coprire i genitali con un adesivo. Inoltre, la presenza di una banconota dell’immagine avrebbe a suo dire trasformato il bambino in un “sex worker“. Insomma, secondo il giovane è stato oltrepassato il limite consentito. Ora però, un giudice della California ha respinto al mittente tutte le sue accuse, archiviando laintentata daper sfruttamento sessuale e abusi sessuali. La vicenda aveva preso ...

CatelliRossella : Nirvana vincono la causa contro l'ex bimbo nudo su 'Nevermind' - Musica - ANSA

la causa contro il bambino di 'Nevermind' I legali di Spencer Elden hanno fatto appello al fatto che il fotografo deiha aggiunto il dettaglio del dollaro, rendendo il ...I legali deiavevano replicato a dicembre sostenendo che la denuncia "mancava di merito" e il giudice Fernando Olguin ha accolto adesso la richiesta di non luogo a procedere. .Il bambino nudo della copertina dell'album "Nevermind" dei Nirvana, aveva fatta causa alla band per pornografia infantile: il gruppo musicale vince la causa e pone fine alla vicenda ...Un giudice della California ha dato torto a Spencer Elden, l’uomo che l’anno scorso aveva denunciato i Nirvana per aver usato una sua foto nudo da neonato sull’iconica copertina dell’album Nevermind d ...