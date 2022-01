Nicolas Cage: "Ho implorato mio zio Francis Ford Coppola di farmi recitare in Il Padrino - Parte Terza" (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'attore Nicolas Cage ha svelato di aver implorato suo zio Francis Ford Coppola di dargli un ruolo in Il Padrino - Parte Terza. Nicolas Cage ha rivelato che voleva recitare nel film Il Padrino - Parte Terza e aveva chiesto a suo zio Francis Ford Coppola di dargli una Parte. L'attore ha svelato l'interessante aneddoto parlando, in una nuova intervista, delle parti che ha cercato di ottenere in carriera senza riuscirci. Francis Ford Coppola, negli anni '90, stava affrontando un periodo all'insegna dei problemi economici e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'attoreha svelato di aversuo ziodi dargli un ruolo in Ilha rivelato che volevanel film Ile aveva chiesto a suo ziodi dargli una. L'attore ha svelato l'interessante aneddoto parlando, in una nuova intervista, delle parti che ha cercato di ottenere in carriera senza riuscirci., negli anni '90, stava affrontando un periodo all'insegna dei problemi economici e ...

