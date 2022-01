Nicola Savino torna negativo al Covid: “Il mio Green pass ancora non va” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nicola Savino è tornato ad essere negativo al Covid-19. Nonostante ciò, il suo Green pass non è ancora valido. Nicola Savino, dopo aver passato il Natale in quarantena, è finalmente tornato ad essere negativo al Covid-19. via InstagramIl conduttore aveva annunciato di aver contratto il virus su Instagram, condividendo una foto insieme a Jovanotti – anche lui positivo – la scorsa settimana, con la didascalia: “Io e Jovanotti all’omicron bar, un locale malfamatissimo”. Savino aveva proseguito spiegando di sentirsi bene nonostante il Covid, di non avere i classici sintomi e di mangiare “da mane a ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 gennaio 2022)to ad essereal-19. Nonostante ciò, il suonon èvalido., dopo averato il Natale in quarantena, è finalmenteto ad essereal-19. via InstagramIl conduttore aveva annunciato di aver contratto il virus su Instagram, condividendo una foto insieme a Jovanotti – anche lui positivo – la scorsa settimana, con la didascalia: “Io e Jovanotti all’omicron bar, un locale malfamatissimo”.aveva proseguito spiegando di sentirsi bene nonostante il, di non avere i classici sintomi e di mangiare “da mane a ...

