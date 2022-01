Nicola Savino negativo al Covid: “Al bar mi guardano ancora con sospetto” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nicola Savino tornato negativo, al Corriere racconta le feste trascorse in quarantena. “Il mio Green pass ancora non va, al bar vengo guardato con sospetto”. Finalmente negativo al Covid-19, il conduttore che questa ieri sera è andato in prima serata su Italia 1 con il suo nuovo programma Back to School, racconta al Corriere della Leggi su vitadavips.myblog (Di mercoledì 5 gennaio 2022)tornato, al Corriere racconta le feste trascorse in quarantena. “Il mio Green passnon va, al bar vengo guardato con”. Finalmenteal-19, il conduttore che questa ieri sera è andato in prima serata su Italia 1 con il suo nuovo programma Back to School, racconta al Corriere della

Advertising

Corriere : Savino: «Sono tornato negativo, ma il green pass non funziona. Al bar mi trattano come un no vax» - MediasetPlay : Beh dai, la base c'è... Giulia! ?? Tutti i ripetenti protagonisti di #BackToSchool, con la conduzione di Nicola Sav… - NicolaPorro : Dai Ferragnez a Nicola Savino, passando per #Jovanotti: tutti a fare la telecronaca della loro situazione sanitaria… - paola1111000 : RT @Corvonero75: Nicola Savino alla radio adesso: 'voi non potete capire, col Green pass revocato è come se ti togliessero i diritti costit… - podium28057634 : RT @Corvonero75: Nicola Savino alla radio adesso: 'voi non potete capire, col Green pass revocato è come se ti togliessero i diritti costit… -