Nel weekend a Udine 378 atleti da 34 Paesi per la Coppa del Mondo Under 20

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) FOTO BIZZIÈ tutto pronto al PalaIndoor Ovidio Bernes diper la 16a edizione delladel20 di scherma ospitata in Friuli Venezia Giulia. Nel capoluogo friulano arriveranno nel378da 34per il primo appuntamento schermistico internazionale del 2022. Due le prove in programma: sabato 8 gennaio a partire dalle 9.30 del mattino saliranno in pedana 217 spadisti, mentre domenica 9 gennaio, sempre alle 9.30, sarà la volta delle 161 spadiste. Le fasi finali della gara inizieranno alle ore 18.00 e saranno trasmesse sul canale YouTube della Federazione Italiana Scherma. Ladel20 ritornerà ain febbraio, domenica 20, con la prova riservata al ...