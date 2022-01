Nel cuore di Roma chiude il prestigioso hotel Majestic di via Veneto | licenziamento collettivo

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra le prime chiusure eccellenti degliitaliani c’è quella dell’, uno dei prestigiosi 5 stelle diposizionato nella storica via. Come si legge sul sito langenziadiviaggi.it, «con una email certificata indirizzata ai dipendenti la società proprietaria ha comunicato infatti il». «La E.G.A. Esercizio Grandi alberghi srl – si legge – in data 3 gennaio 2022, motiva la decisione con la gravissima situazione finanziaria che si è venuta a creare dopo due anni consecutivi di pandemia: nel 2020 la proprietà ha registrato un calo di fatturato del 90,4% passando da 7,1 milioni di euro del 2019 ad appena 684mila euro; e nel 2021 il fatturato si è attestato sui 550mila euro. Una crisi inarrestabile che, secondo quanto ...

Advertising

Urgant_Show : La Mia Michela & Eva Pollini – L'inverno nel cuore ??????? #CIAO2021 - CristinaDAvena : Ragazziii! ? Mi hanno appena comunicato che il brano 'Occhi di gatto' è stato certificato oro! ?? Sono contentissima… - RaiCultura : 'Non credo vi sia al mondo nulla di più lieto delle idee risvegliate nel cuore di una madre dalla vista della scarp… - CuorePausiniano : Quel 'Fate L'Amore Stanotte' Quelle Parole Ti Entravano Direttamente Nel Cuore E Ti Sentivi La Persona Più felice d… - Mariaoceano8 : RT @WojtylaDixit: L'uomo temperante è colui che è padrone di se stesso; colui nel quale le passioni non prendono il sopravvento sulla ragio… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel cuore

il Resto del Carlino

...sono stati inventati2011 da suo padre, Kim Jong II . A dare questo strampalato annuncio è stato il portavoce del governo, che ha raccontato come poco prima di morire per un attacco diil ...Le regoleRegno UnitoRegno Unito al momento il vaccino può essere somministrato ai ... dieci o quindici anni lei mi dica: 'mamma, ho problemi di, ai polmoni, perché non hai fatto il ...Intesa San Paolo finanzia con 10 milioni la Molteni&C di Giussano (Mb), marchio storico dell'industria del mobile, per l'efficientamento energetico e l’adeguamento della produzione alla tecnologia 4.0 ...Dal 1° gennaio la coppia di youtuber che fa impazzire i bambini ritorna nelle sale con la nuova avventura Me contro Te Persi nel tempo . Dopo il successo dei precedenti titoli ( Me contro Te - La vend ...