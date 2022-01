Napoli | rivoluzione in attacco | Mertens al PSV Il Toronto su un obiettivo degli azzurri

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Driesvia a giugno, questa l’ultima indiscrezione di mercato. Il belga ha il contratto in scadenza e può andare al PSV. Le voci di calciomercato susi intensificano, ildi De Laurentiis sta adottando una politica di taglioingaggi. Il patron non vuole ammettere deroghe e quindi anche, che guadagna oltre 4 milioni di euro a stagione dovrà adeguarsi, oppure andare via. L’attaccante belga ha 34 anni e quindi ilnon si straccerebbe le vesti se dovesse andare via, ma qualoradovesse ridursi l’ingaggio, allora prenderebbe in considerazione l’idea di farlo restare in azzurro. Secondo quanto rivela LBDV, c’è un inserimento del PSV perche può andare via a parametro zero. Il belga già a gennaio può ...