Napoli partito per Torino La ASL non ha bloccato la trasferta Sei primavera convocati da Spalletti

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilperper il match con la Juve. L’ASL non ha imposto stop: “Il club rispetti le norme di contenimento del contagio”. Tra le 17 e le 18, un volo ha portato gli azzurri da Capodichino al Piemonte dove giovedì sera Insigne e soci sfideranno la Juventus nel turno dell’Epifania. Alla luce dell’assenza di divieti da parte dell’ASL, dunque, la partenza delè stata confermata: i numerosi casi Covid registrati all’interno del gruppo partenopeo, non hanno comportato cambi di programma. L’Azienda Sanitaria Locale1 Centro, a tal proposito, aveva diffuso una nota ufficiale senza imporre stop alla squadra. Ilsfiderà la Juventus con 19 giocatori: tanti assenti per gli azzurri, in panchina Petagna, Elmas e i giovani della ...

Ecco il tweet: PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI, il bus degli azzurri ècon destinazione Capodichino UFFICIALE " Focolaio Covid - 19: arriva la decisione dell'...- Dopo giorni di trepidazione e incertezza, ilper Torino, dove domani affronterà la Juventus all'Allianz Stadium nel big - match della prima giornata di ritorno di Serie A. La formazione partenopea, alle prese con 7 casi di ...Il Napoli dovrà "attenersi scrupolosamente al ... dose di vaccino o la seconda da meno di quattro mesi oggi possono partire per Torino per il match di domani contro la Juventus, chi non ha ...La Serie A è sospesa in bilico su un filo sempre più sottile. Nonostante le notizie di calciatori positivi continuino a essere frequenti e costanti, il rinvio in blocco della ...