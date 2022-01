Napoli, novità su Insigne al Toronto dopo la firma! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ieri sera Lorenzo Insigne ha firmato il contratto che lo legherà alla squadra canadese per le prossime 5 stagioni e mezzo andando a prendersi la bellezza di 11 milioni di euro netti a stagione, più 4,5 di bonus facilmente raggiungibili legati a gol e assist. Una mossa che ha colto di sorpresa i tifosi azzurri, non tanto per la firma in sé e per sé, già chiacchierata e discussa nei giorni scorsi, ma soprattutto per le tempistiche. Autogol incredibile che rischia di minare il rapporto già fragile con la tifoseria per questi ultimi mesi finali. Napoli Insigne TorontoMa non finisce qui. Stando a quanto riportato dal Mattino “Non c’è bisogno di una proposta indecente: se il Toronto vuole davvero, Insigne può andar via già a gennaio. E non è detto che non avvenga“. La ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ieri sera Lorenzoha firmato il contratto che lo legherà alla squadra canadese per le prossime 5 stagioni e mezzo andando a prendersi la bellezza di 11 milioni di euro netti a stagione, più 4,5 di bonus facilmente raggiungibili legati a gol e assist. Una mossa che ha colto di sorpresa i tifosi azzurri, non tanto per la firma in sé e per sé, già chiacchierata e discussa nei giorni scorsi, ma soprattutto per le tempistiche. Autogol incredibile che rischia di minare il rapporto già fragile con la tifoseria per questi ultimi mesi finali.Ma non finisce qui. Stando a quanto riportato dal Mattino “Non c’è bisogno di una proposta indecente: se ilvuole davvero,può andar via già a gennaio. E non è detto che non avvenga“. La ...

