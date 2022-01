Napoli, grave crollo al cimitero di Poggioreale: danneggiati diversi loculi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Drammatiche e impressionanti le immagini che arrivano dal cimitero monumentale di Poggioreale, a Napoli, fanno impressione. Nella notte l’ala di un edificio che ospitava centinaia di loculi è crollata. Tre piani di cemento sono venuti giù senza che prima vi sia stato qualche segnale di cedimento. E sull’asfalto, adesso, ci sono cumuli di macerie, impastati a bare e a qualche resto umano che è fuoriuscito dalle casse. Sull’ammasso di rovine si staglia lo scheletro sfregiato dell’edificio che ha ceduto: pezzi di cemento e cavi appesi, soffitti inesistenti.<br /> La scoperta l’hanno fatta i custodi del cimitero intorno alle 6 del mattino <a href="https://www.lastampa.it/cronaca/2022/01/05/news/crolla un ala del cimitero di Poggioreale 200 ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Drammatiche e impressionanti le immagini che arrivano dalmonumentale di, a, fanno impressione. Nella notte l’ala di un edificio che ospitava centinaia diè crollata. Tre piani di cemento sono venuti giù senza che prima vi sia stato qualche segnale di cedimento. E sull’asfalto, adesso, ci sono cumuli di macerie, impastati a bare e a qualche resto umano che è fuoriuscito dalle casse. Sull’ammasso di rovine si staglia lo scheletro sfregiato dell’edificio che ha ceduto: pezzi di cemento e cavi appesi, soffitti inesistenti.

La scoperta l’hanno fatta i custodi delintorno alle 6 del mattino

