Napoli, Elmas torna negativo: il comunicato (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Napoli recupera Elmas, il macedone è tornato negativo: il comunicato del club azzurro Il Napoli recupera un giocatore per la sfida contro la Juventus. Si tratta di Elmas tornato negativo dopo la positività al Covid. Il comunicato del club: comunicato – «Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilrecupera, il macedone èto: ildel club azzurro Ilrecupera un giocatore per la sfida contro la Juventus. Si tratta ditodopo la positività al Covid. Ildel club:– «Eljifha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli, positivo anche #Elmas+++ #COVID19 #JuventusNapoli - yutomanga : RT @DiMarzio: Il calciatore era già risultato negativo in Macedonia - ProfidiAndrea : ? #Napoli, ??????????????????: torna a disposizione #Elmas, è negativo al #COVID19 #SerieATIM #JuveNapoli… - AttilioDeCol : RT @glmdj: Ma leggete bene la GRAVE situazione del #Napoli. COVID: Spalletti allenatore, Lozano è in Messico, Osimhen è in Nigeria, Elmas è… - calciomercatoit : #JuventusNapoli, UFFICIALE: #Elmas negativo, ci sarà -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Elmas Napoli, Elmas torna negativo: il comunicato ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Napoli recupera Elmas, il macedone è tornato negativo: il comunicato del club azzurro Il Napoli recupera un giocatore per la sfida contro la Juventus. Si tratta di Elmas tornato negativo dopo la ...

Napoli, UFFICIALE: Elmas è guarito dal Covid, il macedone rientra in Italia Ecco il comunicato del Napoli: Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid - 19 . La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro ...

Napoli, Elmas negativo al Coronavirus Fantacalcio.it SSC Napoli – Elmas negativo al Covid-19, l’annuncio sui social Le foto e gli articoli presenti su MondoNapoli sono stati in parte presi da internet, e quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...

Juventus-Napoli, comunicato UFFICIALE: guarito dal Covid Buone notizie in arrivo in casa Napoli: recuperato un giocatore pronto per la sfida contro la Juventus, c'è l'annuncio ufficiale ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ilrecupera, il macedone è tornato negativo: il comunicato del club azzurro Ilrecupera un giocatore per la sfida contro la Juventus. Si tratta ditornato negativo dopo la ...Ecco il comunicato del: Eljifha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid - 19 . La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro ...Le foto e gli articoli presenti su MondoNapoli sono stati in parte presi da internet, e quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Buone notizie in arrivo in casa Napoli: recuperato un giocatore pronto per la sfida contro la Juventus, c'è l'annuncio ufficiale ...