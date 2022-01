Napoli, Elmas negativo al covid: il calciatore è tornato in Italia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al covid-19. Il centrocampista del Napoli era bloccato nel suo Paese per avere avuto il covid, ma ieri dopo il test negativo è potuto tornare in Italia dove anche un nuovo tampone ha confermato la guarigione. Elmas può quindi tornare in squadra. Restano positivi al covid nel Napoli Osimhen, Lozano, Malcuit, Mario Rui e il tecnico Spalletti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Eljifha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al-19. Il centrocampista delera bloccato nel suo Paese per avere avuto il, ma ieri dopo il testè potuto tornare indove anche un nuovo tampone ha confermato la guarigione.può quindi tornare in squadra. Restano positivi alnelOsimhen, Lozano, Malcuit, Mario Rui e il tecnico Spalletti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

