Napoli, Elmas è guarito dal Covid: tampone negativo alla vigilia della Juventus (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Napoli ha reso noto che in seguito all’ultimo tampone effettuato, Eljif Elmas è risultato negativo al Covid-19. Il centrocampista macedone è dunque guarito dal coronavirus ed è stata confermata la negatività già riscontrata ieri prima del rientro dal suo paese d’origine dove ha trascorso la quarantena. Adesso potrà rientrare in gruppo alla vigilia della Juventus, non prima però degli esami di rito a Castelvolturno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilha reso noto che in seguito all’ultimoeffettuato, Eljifè risultatoal-19. Il centrocampista macedone è dunquedal coronavirus ed è stata confermata la negatività già riscontrata ieri prima del rientro dal suo paese d’origine dove ha trascorso la quarantena. Adesso potrà rientrare in gruppo, non prima però degli esami di rito a Castelvolturno. SportFace.

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli, positivo anche #Elmas+++ #COVID19 #JuventusNapoli - yutomanga : RT @DiMarzio: Il calciatore era già risultato negativo in Macedonia - ProfidiAndrea : ? #Napoli, ??????????????????: torna a disposizione #Elmas, è negativo al #COVID19 #SerieATIM #JuveNapoli… - AttilioDeCol : RT @glmdj: Ma leggete bene la GRAVE situazione del #Napoli. COVID: Spalletti allenatore, Lozano è in Messico, Osimhen è in Nigeria, Elmas è… - calciomercatoit : #JuventusNapoli, UFFICIALE: #Elmas negativo, ci sarà -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Elmas Napoli, Elmas torna negativo: il comunicato ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Napoli recupera Elmas, il macedone è tornato negativo: il comunicato del club azzurro Il Napoli recupera un giocatore per la sfida contro la Juventus. Si tratta di Elmas tornato negativo dopo la ...

Napoli, UFFICIALE: Elmas è guarito dal Covid, il macedone rientra in Italia Ecco il comunicato del Napoli: Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid - 19 . La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro ...

Napoli, Elmas negativo al Coronavirus Fantacalcio.it SSC Napoli – Elmas negativo al Covid-19, l’annuncio sui social Le foto e gli articoli presenti su MondoNapoli sono stati in parte presi da internet, e quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...

Juventus-Napoli, comunicato UFFICIALE: guarito dal Covid Buone notizie in arrivo in casa Napoli: recuperato un giocatore pronto per la sfida contro la Juventus, c'è l'annuncio ufficiale ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ilrecupera, il macedone è tornato negativo: il comunicato del club azzurro Ilrecupera un giocatore per la sfida contro la Juventus. Si tratta ditornato negativo dopo la ...Ecco il comunicato del: Eljifha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid - 19 . La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro ...Le foto e gli articoli presenti su MondoNapoli sono stati in parte presi da internet, e quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Buone notizie in arrivo in casa Napoli: recuperato un giocatore pronto per la sfida contro la Juventus, c'è l'annuncio ufficiale ...