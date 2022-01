Napoli | crollo nel cimitero di Poggioreale | almeno 200 cadaveri fuori dalle bare

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una tragedia sfiorata. Non la prima e, anche se difficile da accettare, non sarà l'ultima. La speranza dei cittadini che questa città possa non essere più associata alla...

Le immagini che arrivano dal cimitero monumentale di Poggioreale, a, fanno impressione. ...in sicurezza dei loculi danneggiati (circa un centinaio) e per capire cosa ha determinato il......per ilverificatosi durante i lavori della metropolitana alla galleria sotterranea al cimitero'. È quanto afferma l'assessore alla Mobilità e alla Protezione civile del Comune di, ...Una tragedia sfiorata. Non la prima e, anche se difficile da accettare, non sarà l'ultima. La speranza dei cittadini che questa città possa non essere più associata ...Crollo al cimitero di Poggioreale, a Napoli. Una palazzina ha ceduto nella notte e decine di tombe sono andate distrutte. Ci sono resti tra le macerie.