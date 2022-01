Napoli | crollo nel cimitero del Pianto della Doganella | almeno 200 cadaveri fuori dalle bare

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una tragedia sfiorata. Non la prima e, anche se difficile da accettare, non l'ultima. La speranza dei cittadini che questa città possa non essere più associata alla parola...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Napoli, crollo nel cimitero di Poggioreale: danni a 200 loculi - massimo_san : RT @SkyTG24: #Napoli, crollo nel cimitero di Poggioreale: danni a 200 loculi - SkyTG24 : #Napoli, crollo nel cimitero di Poggioreale: danni a 200 loculi - sudreporter : Choc a #Napoli, crollo al cimitero: bare scoperchiate e cadaveri fuoriusciti - cronachecampane : A Napoli crollo nel cimitero di Poggioreale: danni a 200 loculi #crollocimiteropoggioreale #cronacanapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli crollo

dei roghi nella Terra dei fuochi. Ben il 35% in meno in due anni. Lo segnala il Rapporto ... i roghi di rifiuti sono stati 1.406 (1.114 in provincia die 292 in quella di Caserta), mentre ...... che vengono da realtà complicate, puntano a conquistare tutta. Hanno questa ambizione molto ... Nelle ultime puntate abbiamo assistito aldella figura del leader che è Edoardo all'interno ...Crolla una palazzina nel cimitero di Poggioreale a Napoli. Sono decine le tombe distrutte in seguito al crollo ...Bare danneggiate e defunti sparsi in terra. È la scoperta fatta questa mattina all’apertura del cimitero di Poggioreale a Napoli dopo il crollo che ha interessato, nella notte, una parte ...