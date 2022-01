Napoli | crollo nel cimitero del Pianto a Poggioreale | almeno 200 cadaveri fuori dalle bare

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una tragedia sfiorata. Non la prima e, anche se difficile da accettare, non sarà l'ultima. La speranza dei cittadini che questa città possa non essere più associata alla...

Lo stesso luogo dove 'riposano' uomini che hanno reso grande la città dinel mondo, Totò, Caruso, Scarpetta e Nino Taranto è ancora teatro di un importantestrutturale che ha ...Bare danneggiate e defunti finiti tra le macerie. È la scoperta fatta questa mattina all'apertura del cimitero di Poggioreale adopo ilche ha interessato, nella notte, una parte cospicua di una grande cappella di tre piani di una congrega in prossimità dell'emiciclo della parte più antica del cimitero. Sarebbero ...Una tragedia sfiorata. Non la prima e, anche se difficile da accettare, non l'ultima. La speranza dei cittadini che questa città possa non essere più associata alla ...Crolla una palazzina nel cimitero di Poggioreale a Napoli. Sono decine le tombe distrutte in seguito al crollo ...