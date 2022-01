(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un crollo è avvenuto nella notte neldi, a. Il cedimento ha interessato l’di tre piani di una congrega in prossimità dell’emiciclo della parte più antica del. Uncirca i. Il crollo è stato scoperto intorno alle 6 dai custodi del, che hanno allertato la Polizia locale, intervenuta con alcune pattuglie. Vigili del fuoco e Protezione civile comunale sono al lavoro per la messa in sicurezza dei. I tecnici stanno accertando se esistano collegamenti tra il cedimento e il vicino cantiere della linea 1 della Metropolitana. Intanto ladiha aperto un fascicolo e ...

zazoomblog : Napoli crollato un edificio del cimitero di Poggioreale: un centinaio i loculi danneggiati. Procura apre inchiesta… - ilfattovideo : Napoli, crollato un edificio del cimitero di Poggioreale: un centinaio i loculi danneggiati. Procura apre inchiesta - gamonapoli : @Torrenapoli1 Realtà e tempi totalmente diversi il Napoli si gestiva bene con la plusvalenza fatta al momento giust… - gazzettanapoli : Un vecchio stabile in disuso è crollato nel centro storico di Afragola, in provincia di Napoli. Sulposto si sono r… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Palazzo crollato ad Afragola, nessuna vittima tra le macerie | Video -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli crollato

, crollo al cimitero di Poggioreale: loculi distrutti e cadaveri fuori dalle bare Una ... L'edificio èe sono state distrutte numerose tombe , tanto che i resti sono finiti tra le macerie....Varese ai domiciliari per aver accoltellato alla schiena un collega di lavoro a fine novembre un vecchio stabile in disuso èieri sera nel centro storico di Afragola in provincia di...L’Assessorato ai cimiteri rende noto che, a seguito del crollo verificatosi nelle prime ore di stamani al Cimitero di Poggioreale, resteranno chiusi gli accessi all’utenza del cimitero Monumentale, ch ..."Non è più tempo di accuse e di appelli, che in questi anni pure abbiamo lanciato in continuazione insieme a proposte per riqualificare il complesso cimiteriale di Poggioreale. Il crollo che si è regi ...