Napoli, chiesti 10 milioni al Toronto per far partire subito Insigne (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Napoli potrebbe far partire subito Insigne e chiede 10 milioni come indennizzo al Toronto Quel che è certo tra Napoli e Insigne è l’addio del capitano a luglio. Questa mattina però, La Repubblica ha lanciato un’indiscrezione. Il Napoli potrebbe anche far partire subito Lorenzo Insigne a fronte di un indennizzo di 10 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilpotrebbe fare chiede 10come indennizzo alQuel che è certo traè l’addio del capitano a luglio. Questa mattina però, La Repubblica ha lanciato un’indiscrezione. Ilpotrebbe anche farLorenzoa fronte di un indennizzo di 10di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SNAPOLI24 : @tiecolino I soldi chiesti? ?? quindi Insigne avrebbe chiesto 15 milioni al Napoli? Ora sei tu che ti affidi ai goss… - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: 'Ci siamo chiesti cosa significhi essere napoletani, perché ci sono luoghi, e anche persone, che sono immortali' Napol… - _mattgr : RT @dangiuntolee: come anticipato da @ilmessaggeroit il #Napoli è vicinissimo a Luis #Muriel, attaccante colombiano, in uscita dall’#Atalan… - dangiuntolee : come anticipato da @ilmessaggeroit il #Napoli è vicinissimo a Luis #Muriel, attaccante colombiano, in uscita dall’… -