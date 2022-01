Napoli, affare fatto: fissate le visite mediche! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come riportato da Gianluca di Marzio, il difensore di proprietà del Manchester United Axel Tuanzebe è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Tuanzebe, Aston VillaIl calciatore, in prestito all’Aston Villa, è stato richiamato dal Manchester United che lo girerà in prestito proprio al Napoli di Spalletti. Il club azzurro ha definito tutto con lo United e ha anche programmato le visite mediche per la giornata di venerdì 7 gennaio. Tuanzebe costituirà un elemento in più per Spalletti e grazie alla sua duttilità (può giocare infatti anche esterno o mediano di centrocampo) può in breve tempo diventare una chiave importante per questo Napoli. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Asl Napoli, altri tre giocatori in quarantena per ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come riportato da Gianluca di Marzio, il difensore di proprietà del Manchester United Axel Tuanzebe è pronto a diventare un nuovo giocatore del. Tuanzebe, Aston VillaIl calciatore, in prestito all’Aston Villa, è stato richiamato dal Manchester United che lo girerà in prestito proprio aldi Spalletti. Il club azzurro ha definito tutto con lo United e ha anche programmato lemediche per la giornata di venerdì 7 gennaio. Tuanzebe costituirà un elemento in più per Spalletti e grazie alla sua duttilità (può giocare infatti anche esterno o mediano di centrocampo) può in breve tempo diventare una chiave importante per questo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Asl, altri tre giocatori in quarantena per ...

