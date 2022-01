Napoli, 37enne non vaccinata muore di Covid | La madre: "Sono pentita" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È morta di Covid - 19 una donna non vaccinata di 37 anni. Si chiamava Giusy Barbato ed era di Villaricca, in provincia di Napoli. 'Non siamo contro il vaccino ma avevamo paura', ha detto sua madre, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È morta di- 19 una donna nondi 37 anni. Si chiamava Giusy Barbato ed era di Villaricca, in provincia di. 'Non siamo contro il vaccino ma avevamo paura', ha detto sua, ...

