Mourinho: "Prima della Roma mi ha cercato un altro club italiano... " (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le parole del tecnico della Roma José Mourinho, in conferenza stampa: "Dopo il 2010, il primo club italiano che ha parlato con me non è stato la Roma. Lazio? Non potrei mai allenarla..." Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le parole del tecnicoJosé, in conferenza stampa: "Dopo il 2010, il primoche ha parlato con me non è stato la. Lazio? Non potrei mai allenarla..."

