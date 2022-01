Advertising

zazoomblog : Motorismo storico solidale con la Befana dellASI 2022 - #Motorismo #storico #solidale #Befana - SBaroncia : La ScansioneNet - Blog di Opinioni e Notizie: A Tolentino Befana dedicata al motorismo storico s... - ASI_storico : Motorismo storico solidale con la Befana dell'ASI 2022 - Luca_Zunino : RT @ASI_storico: Oltre 50 Club Federati ASI di tutta Italia hanno aderito alla prima iniziativa solidale 2022: il 6 gennaio, infatti, il mo… - ASI_storico : Oltre 50 Club Federati ASI di tutta Italia hanno aderito alla prima iniziativa solidale 2022: il 6 gennaio, infatti… -

Più di 50 Club Federati ASI di tutta Italia hanno aderito alla prima iniziativa solidale del 2022: il 6 gennaio, infatti, ilsi riaccende grazie alla Befana dell'ASI e durante la festa dell'Epifania saranno distribuiti generi alimentari e doni alle persone e alle famiglie in difficoltà. In questo momento ...Il Club Salerno Auto Storiche è tra le associazioni appartenenti all'ASI che aderiscono alla Befana solidale. Il 6 gennaio, ilsi riaccende grazie alla 'Befana dell'ASI': saranno raccolti generi alimentari e doni da distribuire alle persone e alle famiglie in difficoltà. Info utili In questo momento, il ...Nel novero dell’iniziativa ASI Solidale, il club CAEM/Lodovico Scarfiotti ha deciso di contribuire con una donazione alla lodevole attività dell’Associazione ONLUS “Tutti per l’Emmanuel”, fondata a To ...Giovedì torna la “Befana dell’Asi” con raccolta di generi alimentari e doni La distribuzione sarà in diretta streaming: coinvolti gruppi da tutta Italia ...