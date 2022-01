Morto Dimanche | lo stambecco star delle Alpi | “Travolto da una valanga” Era il simbolo dell’assenza di confini nell’Ue

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Era considerato undinel mondo della montagna, lodel Parco Nazionale degli Ecrins (Parc National des Ecrins)nel dicembre scorso. A riportarne la notizia è stato lo stesso Parco: “, il più celebre tra gli stambecchi del massif des Cerces èa inizio dicembre in Italia,da una. Questo grande viaggiatore, campione di andate e ritorni tra Briançonnais e Val di Susa, ha vissuto una bella vita, ricca di sorprese e di peripezie”, si legge in un comunicato rilanciato sulla pagina Facebook ieri 4 gennaio. Loera infatti diventato celebre per i suoi viaggi tra le valli di Briançon, Nevache e l’alta Valle di Susa, ...

FQMagazineit : Morto Dimanche, lo stambecco star delle Alpi: "Travolto da una valanga". Era il simbolo dell'assenza di confini nel… - Valsusaoggi : VALSUSA, LA STORIA DELLO STAMBECCO DIMANCHE: MORTO TRAVOLTO DA UNA VALANGA

Il Fatto Quotidiano

TESTO DEL PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS BARDONECCHIA – Nel suo luogo di svernamento preferito, dietro il villaggio di Rochemolles lo stambecco Dimanche è stato trovato morto, ucciso da una valanga ... Amava andare su e giù tra Briançonnais e le valli italiane. Dotato di collare Gps ogni suo «viaggio» era seguito sul web. Ucciso da una valanga ...