Morandi, nessuna squalifica a Sanremo a Twitter si scatena. E la moglie gli blocca i social (Di mercoledì 5 gennaio 2022) All'inizio del Festival di Sanremo manca poco meno di un mese, ma l'immancabile feuilletton fatto di colpi di scena, smentite, indiscrezioni e commenti social è già cominciato da un pezzo, ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) All'inizio del Festival dimanca poco meno di un mese, ma l'immancabile feuilletton fatto di colpi di scena, smentite, indiscrezioni e commentiè già cominciato da un pezzo, ...

Advertising

ChiaraMilone2 : Ma solamente io non ho sentito la canzone di Gianni Morandi? Me la sono persa e forse è meglio così ?? nessuna sorpresa rovinata - AllMusicItalia : Nessuna squalifica da Sanremo 2022 per Gianni Morandi. Entusiasta il commento di Jovanotti che cita l'hashtag 'È st… - Spettakolo_mag : Nessuna squalifica per #GianniMorandi, che sarà dunque regolarmente in gara al prossimo #FestivaldiSanremo. La Rai… - MondoTV241 : Sanremo 2022, nessuna squalifica per Gianni Morandi, arriva la giustificazione della Rai #giannimorandi… - SocialArtistOF2 : Nessuna esclusione per Gianni Morandi a #Sanremo2022. -