Monoclonali, con Omicron ne funziona uno solo: si guarda alla Merck. L’esperto: «Ma non è per tutti» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Contro Omicron anche i Monoclonali possono poco. O comunque di meno, perché «da quello che emerge dagli studi, ne funziona solo uno». A spiegarlo è l’immunologo Mario Clerici, docente all’Università degli studi di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi. «Contro la variante Omicron abbiamo perso molta dell’efficacia dell’arma rappresentata dagli anticorpi Monoclonali», ha chiarito, avvertendo che «se questa variante si diffonde come sta facendo, quell’arma lì la perdiamo». Una speranza però arriva dalle pillole antivirali, perché «questo tipo di terapia è quella che ci ha permesso di trasformare l’Aids da malattia mortale a malattia cronica, con sopravvivenza simile a quella dei non infetti con Hiv». Le potenzialità dei farmaci antivirali Clerici, intervistato ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Controanche ipossono poco. O comunque di meno, perché «da quello che emerge dagli studi, neuno». A spiegarlo è l’immunologo Mario Clerici, docente all’Università degli studi di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi. «Contro la varianteabbiamo perso molta dell’efficacia dell’arma rappresentata dagli anticorpi», ha chiarito, avvertendo che «se questa variante si diffonde come sta facendo, quell’arma lì la perdiamo». Una speranza però arriva dalle pillole antivirali, perché «questo tipo di terapia è quella che ci ha permesso di trasformare l’Aids da malattia mortale a malattia cronica, con sopravvivenza simile a quella dei non infetti con Hiv». Le potenzialità dei farmaci antivirali Clerici, intervistato ...

Advertising

GuidoDeMartini : @SteRicciardi ? Convivere con la malattia ? Vaccinare chiunque lo voglia MA SENZA OBBLIGO ? Nessun tipo di green… - SecolodItalia1 : Monoclonali, con Omicron ne funziona uno solo: si guarda alla Merck. L’esperto: «Ma non è per tutti»… - Luca67 : @Agenzia_Ansa Genova .....??? Curato con monoclonali da Bassetti immagino.... - Donato68599139 : @lordfed3 Tranquilli,Il Bassettone provvederà subito a rimetterlo in piedi con un Avella siringona di Monoclonali..… - Stefano_12345S : @lordfed3 @soniabetz1 Lo salva Bassotti con i monoclonali. -