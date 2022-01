MISE, 60 mln di euro per imprese settore eventi, wedding e HoReCa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Contributi a fondo perduto di 60 milioni di euro per le imprese del settore eventi – wedding, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering) – duramente colpite dall’emergenza Covid. È quanto prevede il decreto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che rende operativa la misura introdotta dal decreto Sostegni bis. Lo rende noto il MISE in una nota stampa. In particolare, si tratta di una misura destinata per: 40 milioni al settore del wedding; 10 milioni al settore – diverso dal wedding – dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie; 10 milioni al settore dell’hotellerie-restaurant-catering (Ho.Re.Ca.). Come funzionerà il contributo per il ... Leggi su fmag (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Contributi a fondo perduto di 60 milioni diper ledel, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering) – duramente colpite dall’emergenza Covid. È quanto prevede il decreto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che rende operativa la misura introdotta dal decreto Sostegni bis. Lo rende noto ilin una nota stampa. In particolare, si tratta di una misura destinata per: 40 milioni aldel; 10 milioni al– diverso dal– dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie; 10 milioni aldell’hotellerie-restaurant-catering (Ho.Re.Ca.). Come funzionerà il contributo per il ...

