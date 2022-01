Miriana Trevisan vuole lasciare il GF Vip | “Questo è razzismo | io mi ritiro e chiamo gli avvocati” ecco cosa è successo VIDEO

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip sta scoppiando il caos in queste ore. La maggior parte delle donne si stanno lasciando trasportare dal clima pesante scaturito dalla puntata del 3 gennaio e stanno nascendo molte discussioni. Il clima è divenuto così ostile al punto cheha dichiarato di voleril GF Vip. Lulù L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

fanpage : #Gfvip, Pago annuncia nuove querele per tutelare Miriana Trevisan - GrandeFratello : Concludiamo l’anno con filosofia e con le perle di saggezza della nostra Miriana “perfettamente imperfetta” Trevisa… - infoitcultura : Katia Ricciarelli minaccia Nathaly Caldonazzo al GF Vip, Miriana Trevisan: “Un boss mafioso” - chris40451312 : RT @paolettatrash: La vekkia:'Miriana hai cinquant'anni'. Ecco a voi Miriana fucking Trevisan. #gfvip #miriana - paolettatrash : La vekkia:'Miriana hai cinquant'anni'. Ecco a voi Miriana fucking Trevisan. #gfvip #miriana -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

Da quel 'principessa con le gambe aperte' mormorato nei confronti di Lulù Selassié , che ha anche definito 'scimmia', fino alla 'tenutaria del casino' detto a', è stato nell'ultima ...E poi ancora Anna Falchi, Laura Freddi, Benedetta Parodi, Natalia Estrada,e Alessia Marcuzzi che taglierà l'importante traguardo il prossimo 11 novembre. Insomma non c'è dubbio che ...GF Vip, Miriana Trevisan parla l'ex Vito Fiusco: «Urtis ha detto la verità, le sante stanno solo in paradiso». Nuova bufera in arrivo sulla showgirl, che nella ...Vito Fiusco, l’imprenditore che è stato legato a Miriana Trevisan, conferma quanto detto da Giacomo Urtis sui doni costosissimi: ...