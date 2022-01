Milik da brividi su Mertens | “Lo amo | mi ha aiutato tanto”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nelle ultime ore l’ex attaccante del Napoli Arkadiuszha tenuto compagnia ai suoi followers di Instagram rispondendo ad alcune domande. Tra le varie curiosità dei tifosi sono riemersi anche alcuni ricordi relativi al periodo a Napoli: in particolare una domanda su De Laurentiis (alla qualeha risposto con un cuore) e una su. Per quanto riguarda il rapporto con il calciatore azzurro Driesha risposto come segue: FOTO: Getty Images “Lui è il mio amico, lo amo. Mi ha, soprattutto all’inizio quando sono arrivato in Italia e non sapevo neppure una parola”. Una sincera amicizia quella che lega i due giocatori, iniziata quando entrambi vestivano la maglia azzurra e che continua ancora adesso.