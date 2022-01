Milano | rom padroni della città | famiglia nomade occupa la stessa casa da cui era stata sgomberata

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 5 gennaio 2022), 5 dic — Ennesimo caso dirom che «fa come gli pare», secondo tradizione: un nucleore nomadi hato a, in via Salomone, lada cui erano stati sgomberati due anni fa. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 gennaio e ha causato un’ondata di sdegno tra i rappresentanti dell’opposizione in consiglio comunale. Lo riporta il Secolo. Non c’è che dire, un altro punto segnato da quel «modello Sala» di integrazione e multiculturalismo fiore all’occhiello del capoluogo meneghino. «Dopo l’ennesimazione in Via Salomone si riapre con ancora più prezione la situazione di insicurezza per tutti i residenti del caseggiato», scrive Alessandro Verri, capogruppo...