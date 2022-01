Milano, ragazza molestata da 30 giovani in centro nella notte di Capodanno: caccia agli aggressori – Il video (Di mercoledì 5 gennaio 2022) notte da incubo per una giovane 19enne che, nella notte di Capodanno è stata accerchiata e molestata da 30 ragazzi vicino a piazza Duomo a Milano. Secondo quanto riferito da fonti della Questura di Milano, la giovane, intorno all’1.30 di notte, mentre stava camminando dopo essersi allontanata per poco dal suo gruppo di amici, è stata improvvisamente circondata da un gruppo di ragazzi che l’ha palpeggiata, denudarla e violentarla. La 19enne ha cercato di difendersi con la propria borsa, pensando si trattasse di una rapina. Dopo aver ceduto la borsa, però, la violenza del branco non si è fermata. La giovane è infatti stata accerchiata e ulteriormente spintonata e molestata. In un video pubblicato oggi, 5 gennaio, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022)da incubo per una giovane 19enne che,diè stata accerchiata eda 30 ragazzi vicino a piazza Duomo a. Secondo quanto riferito da fonti della Questura di, la giovane, intorno all’1.30 di, mentre stava camminando dopo essersi allontanata per poco dal suo gruppo di amici, è stata improvvisamente circondata da un gruppo di ragazzi che l’ha palpeggiata, denudarla e violentarla. La 19enne ha cercato di difendersi con la propria borsa, pensando si trattasse di una rapina. Dopo aver ceduto la borsa, però, la violenza del branco non si è fermata. La giovane è infatti stata accerchiata e ulteriormente spintonata e. In unpubblicato oggi, 5 gennaio, ...

Agenzia_Ansa : Una ragazza è stata circondata e aggredita, in pieno centro a Milano, dopo i festeggiamenti di mezzanotte nei press… - _Motoschifo_ : RT @Corriere: Piazza Duomo, in 30 circondano e minacciano 19enne a Capodanno: caccia agli aggressori con un video - Alessbien : @Lollid51 @chelelovespizza @_hellotetectif Diventa discrezione del prof accettarti online oppure farti saltare l’ap… - theworstme6 : Tutto sommato l’evirazione non mi pare più una misura tanto esagerata. - infoitinterno : Milano, branco molesta una ragazza la notte di Capodanno: video choc sui social -