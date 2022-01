Milano, la procura chiede il processo per i quattro ventenni neonazisti fermati in luglio: pianificavano pestaggi e violenze (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro giovani milanesi, tra i 20 e i 21 anni, destinatari lo scorso luglio di misure cautelari di obbligo di dimora per aver messo in piedi un’organizzazione neonazista chiamata Avanguardia Rivoluzionaria, ispirata alle tesi suprematiste e xenofobe. Stavano pianificando, come era emerso dalle indagini della Digos coordinate dal capo del pool antiterrorismo milanese Alberto Nobili e dal pm Enrico Pavone, un violento pestaggio ai danni di un uomo di origine straniera e religione musulmana e altre azioni violente per creare il “caos assoluto” e favorire l’arrivo di un “dittatore“. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa e di associazione per delinquere. L’udienza preliminare è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ladiha chiesto il rinvio a giudizio per igiovani milanesi, tra i 20 e i 21 anni, destinatari lo scorsodi misure cautelari di obbligo di dimora per aver messo in piedi un’organizzazione neonazista chiamata Avanguardia Rivoluzionaria, ispirata alle tesi suprematiste e xenofobe. Stavano pianificando, come era emerso dalle indagini della Digos coordinate dal capo del pool antiterrorismo milanese Alberto Nobili e dal pm Enrico Pavone, un violentoo ai danni di un uomo di origine straniera e religione musulmana e altre azioni violente per creare il “caos assoluto” e favorire l’arrivo di un “dittatore“. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa e di associazione per delinquere. L’udienza preliminare è ...

