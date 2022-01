Milano, famiglia rom occupa la stessa casa da cui era stata sgomberata. Il tema sicurezza torna alla ribalta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una famiglia rom ha occupato a Milano, in via Salomone, la stessa casa da cui il nucleo familiare era stato sgomberato due anni fa. L’episodio ha avuto luogo nella notte tra il 3 e il 4 gennaio e ha fatto tornare al centro delle cronache cittadine il problema delle occupazioni abusive. L’occupazione in via Salomone «Dopo l’ennesima occupazione in Via Salomone si riapre con ancora più preoccupazione la situazione di insicurezza per tutti i residenti del caseggiato», afferma Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale. «E’ assurdo che in una città come Milano che, secondo Sala dovrebbe essere un modello da seguire, accadano ancora questi episodi». LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Unarom hato a, in via Salomone, lada cui il nucleo familiare era stato sgomberato due anni fa. L’episodio ha avuto luogo nella notte tra il 3 e il 4 gennaio e ha fattore al centro delle cronache cittadine il problema dellezioni abusive. L’zione in via Salomone «Dopo l’ennesimazione in Via Salomone si riapre con ancora più prezione la situazione di inper tutti i residenti del caseggiato», afferma Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale. «E’ assurdo che in una città comeche, secondo Sala dovrebbe essere un modello da seguire, accadano ancora questi episodi». LEGGI ...

Advertising

SecolodItalia1 : Milano, famiglia rom occupa la stessa casa da cui era stata sgomberata. Il tema sicurezza torna alla ribalta… - PasticceriaBio : Festa di compleanno? ?????????? Catering per feste in famiglia a Milano Catering artigianale anche per intolleranti al g… - MassimoTorti : RT @Dimsuonosoft: #Saldi, secondo le stime d @FederModaItalia #Milano il budget per famiglia è pari a 308 euro e spesa pro capite di 140 eu… - FederModaItalia : RT @Dimsuonosoft: #Saldi, secondo le stime d @FederModaItalia #Milano il budget per famiglia è pari a 308 euro e spesa pro capite di 140 eu… - Dimsuonosoft : #Saldi, secondo le stime d @FederModaItalia #Milano il budget per famiglia è pari a 308 euro e spesa pro capite di… -