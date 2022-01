Milan, tre giocatori positivi al covid. Il comunicato (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nuova tegola in casa rossonera: il Milan ha infatti comunicato che tre giocatori sono risultati positivi al covid Tre nuovi giocatori positivi al covid per il Milan. Ecco la nota ufficiale della società AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al covid-19. I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie. Tutta la squadra nella giornata di domani verrà sottoposta a tamponi secondo disposizioni di Ats. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nuova tegola in casa rossonera: ilha infattiche tresono risultatialTre nuovialper il. Ecco la nota ufficiale della società ACcomunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tresono risultatial-19. Istanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie. Tutta la squadra nella giornata di domani verrà sottoposta a tamponi secondo disposizioni di Ats. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : AC #Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al… - mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - sportface2016 : +++#Milan, altri tre giocatori positivi al #Covid_19: domani ancora tamponi per tutti+++ #MilanRoma #SerieA - calciomercatoit : ??#Milan, UFFICIALE: altri tre giocatori positivi al #Covid_19: out contro la #Roma ?? - vienegiututto : RT @romanewseu: ++ 'AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al Covid… -

