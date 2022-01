Milan-Roma, Pioli: «Il primo obiettivo è preservare la salute di tutti, siamo molto attenti» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del Milan contro la Roma di Mourinho. Queste le sue dichiarazioni così come riportate dai colleghi del noto portale Tuttomercatoweb. Stretti i denti fino a Natale, il Milan torna ad avere una rosa più ampia numericamente. Da qui ad avanti, qual è il progetto? Il nostro progetto è avere tutti i giocatori a disposizione. Avevamo bisogno di riposare e poi di lavorare, abbiamo fatto bene entrambe le cose. Abbiamo recuperato tanti giocatori che non possono essere già al 100%, ma presto arriveranno a quel livello di condizione. Sulla situazione Covid. Non è una situazione normale per nessuno. tutti stiamo vivendo un momento particolare e il primo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico delStefanoè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida delcontro ladi Mourinho. Queste le sue dichiarazioni così come riportate dai colleghi del noto portale Tuttomercatoweb. Stretti i denti fino a Natale, iltorna ad avere una rosa più ampia numericamente. Da qui ad avanti, qual è il progetto? Il nostro progetto è averei giocatori a disposizione. Avevamo bisogno di riposare e poi di lavorare, abbiamo fatto bene entrambe le cose. Abbiamo recuperato tanti giocatori che non possono essere già al 100%, ma presto arriveranno a quel livello di condizione. Sulla situazione Covid. Non è una situazione normale per nessuno.stiamo vivendo un momento particolare e il...

