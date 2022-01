Milan-Roma, Pioli: “Credo che nessuno di quelli che rientrano domani abbia 90 minuti nelle gambe” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match tra i rossoneri e la Roma di domani. Ecco le sue parole: “La sosta ci ha aiutato ad avere giocare giocatori a disposizioni. Avevamo bisogno di lavorare bene, abbiamo recuperato tanti giocatori che non sono ancora al 100%. Chiaro che non è una situazione normale per nessuno, tutta la società sta vivendo una circostanza particolare. Il primo obiettivo è rispettare la salute di tutti rispettando i protocolli. Un po’ di imprevisti possono capitare e per questo motivo dobbiamo alzare l’attenzione nel nostro lavoro. Inter? L’obiettivo è vincere più partite possibile, vogliamo fare più punti del campionato scorso facendo un girone di ritorno a tutta velocità. Dobbiamo cominciare da ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico del, Stefano, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match tra i rossoneri e ladi. Ecco le sue parole: “La sosta ci ha aiutato ad avere giocare giocatori a disposizioni. Avevamo bisogno di lavorare bene,mo recuperato tanti giocatori che non sono ancora al 100%. Chiaro che non è una situazione normale per, tutta la società sta vivendo una circostanza particolare. Il primo obiettivo è rispettare la salute di tutti rispettando i protocolli. Un po’ di imprevisti possono capitare e per questo motivo dobbiamo alzare l’attenzione nel nostro lavoro. Inter? L’obiettivo è vincere più partite possibile, vogliamo fare più punti del campionato scorso facendo un girone di ritorno a tutta velocità. Dobbiamo cominciare da ...

