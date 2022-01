Milan, altri tre giocatori positivi al Covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al Covid-19. I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie. Tutta la squadra nella giornata di domani verrà sottoposta a tamponi secondo disposizioni di Ats. I tre calciatori si L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ACcomunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tresono risultatial-19. Istanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie. Tutta la squadra nella giornata di domani verrà sottoposta a tamponi secondo disposizioni di Ats. I tre calciatori si L'articolo

