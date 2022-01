Milan, accelerata per Kolo Mouani: le ultime (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milan scatto improvviso della dirigenza Milanista che prova a sorprendere la concorrenza e portare a casa Kolo Mouani Il Milan prova a chiudere per il primo colpo di questo mercato invernale. I rossoneri avrebbero accelerato improvvisamente per un difensore del Nantes. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbe vicini a definire l’affare Kolo Mouani, visto anche le cifre alte richieste dal Lille per Botman. In scadenza a giugno il Milan potrebbe accelerare i tempi.  L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022)scatto improvviso della dirigenzaista che prova a sorprendere la concorrenza e portare a casaIlprova a chiudere per il primo colpo di questo mercato invernale. I rossoneri avrebbero accelerato improvvisamente per un difensore del Nantes. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbe vicini a definire l’affare, visto anche le cifre alte richieste dal Lille per Botman. In scadenza a giugno ilpotrebbe accelerare i tempi.  L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

JeanMarie1899 : RT @AndreaPropato: #Muani si libererà a zero a a giugno ed il #Milan lo tiene d'occhio ma a causa dell’interesse del Marsiglia e dell'Eintr… - Giacomobacci2 : RT @AndreaPropato: #Muani si libererà a zero a a giugno ed il #Milan lo tiene d'occhio ma a causa dell’interesse del Marsiglia e dell'Eintr… - gilnar76 : Calciomercato #Milan, accelerata improvvisa: si va verso la chiusura #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Calciomercato #Milan, accelerata improvvisa: si va verso la chiusura - clarence_von : RT @AndreaPropato: #Muani si libererà a zero a a giugno ed il #Milan lo tiene d'occhio ma a causa dell’interesse del Marsiglia e dell'Eintr… -