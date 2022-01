Meteo Befana, le previsioni non parlano di bel tempo: il punto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Meteo dell'Epifania non pare destinato a portare in dote bel tempo. Di certo le temperature si abbasseranno Lo si evince da quelle che sono le previsioni che provengono dalle maggiori fonti specializzate. Tuttavia, per avere una panoramica di quelle che saranno le condizioni Meteo della giornata è bene fare il punto della situazione. previsioni Meteo Epifania: arriva una perturbazione I ricordi più recenti e anche la stretta attualità, per molte parti d'Italia, parlano di un clima mite. In molti casi si sono avute temperature particolarmente miti e al di sopra di quelli che sono gli standard stagionali. Una situazione quanto mai gradita che è risultata essere frutto dell'alta pressione che si è avuta nei primi giorni dell'anno. Quella stessa alta ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ildell'Epifania non pare destinato a portare in dote bel. Di certo le temperature si abbasseranno Lo si evince da quelle che sono leche provengono dalle maggiori fonti specializzate. Tuttavia, per avere una panoramica di quelle che saranno le condizionidella giornata è bene fare ildella situazione.Epifania: arriva una perturbazione I ricordi più recenti e anche la stretta attualità, per molte parti d'Italia,di un clima mite. In molti casi si sono avute temperature particolarmente miti e al di sopra di quelli che sono gli standard stagionali. Una situazione quanto mai gradita che è risultata essere frutto dell'alta pressione che si è avuta nei primi giorni dell'anno. Quella stessa alta ...

Advertising

infoitinterno : Il meteo dell'Epifania, con la Befana torna l'inverno: freddo e neve anche a basse quote - infoitinterno : Meteo: NEVE imminente, sarà COPIOSA e fino in PIANURA dalla Notte della BEFANA. Zone colpite e Accumuli Previsti - mauriziocascel1 : RT @giusmo1: Previsioni meteo, torna l'inverno: notte della befana con piogge e neve fino in pianura - repubblica : RT @giusmo1: Previsioni meteo, torna l'inverno: notte della befana con piogge e neve fino in pianura - zazoomblog : Meteo Toscana previsioni: neve a Befana le zone interessate - #Meteo #Toscana #previsioni: #Befana -