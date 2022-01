Meret positivo al Covid: la nota UFFICIALE del Napoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Altri due casi di positività al Covid in casa Napoli. Dopo Spalletti, Rui e Malcuit si aggiungono anche l’estremo difensore e un altro componente del gruppo squadra Il Covid continua… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Altri due casi di positività alin casa. Dopo Spalletti, Rui e Malcuit si aggiungono anche l’estremo difensore e un altro componente del gruppo squadra Ilcontinua… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli, #Meret trovato positivo insieme ad un membro dello staff tecnico - capuanogio : #Meret positivo nel giro di tamponi effettuato questa mattina dal #Napoli - JeanMarie1899 : RT @SkySport: Napoli, anche Meret positivo al Covid-19. La situazione aggiornata in Serie A #SkySport #SkySerieA #Napoli #Meret https://t.… - solonapoli24 : Anche Alex Meret positivo al covid. Lo comunica il @sscnapoli sul sito ufficiale. #WeAreCalcio @TolliVincenzo… - cmercatoweb : #SerieA, altro positivo al #Covid in casa #Napoli in vista della sfida con la #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Meret positivo Nel Napoli positivo Meret e membro staff tecnico In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid - 19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. Lo rende noto il Napoli. I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo.

UFFICIALE: anche Meret positivo - Le ultime su Juventus - Napoli Alex Meret © LaPresseUno è il portiere Alex Meret e l'altro un membro dello staff. In totale sono cinque i calciatori azzurri positivi: gli altri sono Hirving Lozano, Kevin Malcuit, Victor Osimhen e ...

Meret positivo al Covid-19 SSC Napoli Napoli, Meret e un membro dello staff positivi al Covid Ecco la nota del club: “In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. I positivi, ...

UFFICIALE- Napoli, ancora positivi al Covid-19: il comunicato E' emergenza Coronavirus in casa Napoli. Ancora calciatori e membri dello staff positivi al Covid-19. Il comunicato del club.

In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid - 19 di Alexe di un membro dello staff tecnico. Lo rende noto il Napoli. I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo.Alex© LaPresseUno è il portiere Alexe l'altro un membro dello staff. In totale sono cinque i calciatori azzurri positivi: gli altri sono Hirving Lozano, Kevin Malcuit, Victor Osimhen e ...Ecco la nota del club: “In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. I positivi, ...E' emergenza Coronavirus in casa Napoli. Ancora calciatori e membri dello staff positivi al Covid-19. Il comunicato del club.