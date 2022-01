Merck, in distribuzione in Italia il primo antivirale contro Covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’antivirale Merck, da assumersi per via orale, è indicato per le forme non gravi di Covid e previene l’aggravarsi del quadro clinico Sono in arrivo oggi in Italia le prime 11.899 confezioni del primo antivirale, prodotto da Merck Sharp & Dohme in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics, contro il Coronavirus. Il trattamento, indicato per coloro che abbiano sviluppato una forma lieve-moderata dell’infezione – ma che per particolari condizioni cliniche possono tuttavia andare incontro a forme più complesse e gravi di Coronavirus – deve essere assunto per via orale (4 compresse da 200mg per cinque giorni)entro cinque giorni dall’insorgenza dei primi sintomi. Autorizzato dall’Aifa (Agenzia Italiana del ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’, da assumersi per via orale, è indicato per le forme non gravi die previene l’aggravarsi del quadro clinico Sono in arrivo oggi inle prime 11.899 confezioni del, prodotto daSharp & Dohme in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics,il Coronavirus. Il trattamento, indicato per coloro che abbiano sviluppato una forma lieve-moderata dell’infezione – ma che per particolari condizioni cliniche possono tuttavia andare ina forme più complesse e gravi di Coronavirus – deve essere assunto per via orale (4 compresse da 200mg per cinque giorni)entro cinque giorni dall’insorgenza dei primi sintomi. Autorizzato dall’Aifa (Agenziana del ...

