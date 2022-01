Meloni | “Sulla lotta al Covid il governo ha sbagliato tutto”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre ilsi prepara al Consiglio dei ministri per varare nuove regole anti-, c’è chi attacca ogni decisione presa dall’Esecutivo nel contrasto alla pandemia. Si tratta di Giorgia, leader di Fratelli d’Italia e unica rappresentante dell’opposizione. La numero uno di Fdi, nelle parole riportate dall’Ansa, attacca: “Ilhanel contrasto all’epidemia, come Fratelli d’Italia ha disperatamente tentato di far capire in ogni sede. Concentrare tutte le energie solo sui vaccini è la scelta più facile, ma non la più efficace. E ora ne vediamo i disastrosi risultati: impennata di contagi e di morti”. Continua: “Il problema è che per non ammettere di averquesti incapaci, invece di cambiare rotta, ...

"Come ha detto Giorgia, i risultati dei provvedimenti che il governo ha preso nei mesi scorsi sono sotto gli occhi ... 'Invece di chiedere scusa agli italiani, il governo persevera sulla strada ...Ce n'è solo una e non ha nulla a che fare con questa corsa: Giorgia". Sergio Mattarella è ...fa se non si ha mai avuto un'esperienza da legislatore? Anche per capire l'impatto delle scelte..."Concordiamo sulla necessità di arginare ogni forma di abuso ... Contrariamente alle uscite propagandistiche di Salvini e Meloni, che non conoscono il tema della fecondazione assistita con gravidanza ..." Il governo ha sbagliato tutto nel contrasto all'epidemia, come Fratelli d'Italia ha disperatamente tentato di far capire in ogni sede ": Giorgia Meloni torna ad attaccare il governo nel giorno in cu ...