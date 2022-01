Meloni: il governo ha sbagliato tutto nel contrasto all’epidemia, questi incapaci continuano imperterriti per la loro strada (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Va giù pesante Giorgia Meloni contro Draghi e soci. “Il governo ha sbagliato tutto nel contrasto all’epidemia, come Fratelli d’Italia ha disperatamente tentato di far capire in ogni sede. Concentrare tutte le energie solo sui vaccini è la scelta più facile, ma non la più efficace. E ora ne vediamo i disastrosi risultati: impennata di contagi e di morti”. Il leader di Fratelli d’Italia evidenzia in una nota come “il problema è che – per non ammettere di aver sbagliato – questi incapaci, invece di cambiare rotta, continuano imperterriti per la loro strada: obbligo vaccinale per lavorare, iper mega green pass. Ma continuano a non fare nulla per ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Va giù pesante Giorgiacontro Draghi e soci. “Ilhanel, come Fratelli d’Italia ha disperatamente tentato di far capire in ogni sede. Concentrare tutte le energie solo sui vaccini è la scelta più facile, ma non la più efficace. E ora ne vediamo i disastrosi risultati: impennata di contagi e di morti”. Il leader di Fratelli d’Italia evidenzia in una nota come “il problema è che – per non ammettere di aver, invece di cambiare rotta,per la: obbligo vaccinale per lavorare, iper mega green pass. Maa non fare nulla per ...

