Melania Trump mette all'asta il suo cappello bianco: minimo 250mila dollari, pagamento solo in SOL (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Melania Trump mette all'asta il capello bianco indossato durante la visita di stato del presidente francese Emmanuel Macron e di sua moglie Brigitte alla Casa Bianca. Il prezzo di base dell'asta, chiamata 'The Head of State Collection', è di 250.000 dollari e chi vorrà portarsi a casa il prestigioso oggetto dovrà prepararsi ad aprire il suo portafoglio digitale. Così come in dicembre, infatti, Lady Trump accetterà solo SOL, una forma di criptovaluta. L'asta si terrà dall'11 al 25 aprile e una quota del ricavato sarà donato a 'Fostering the Future', parte dell'iniziativa Be Best contro il bullismo portata avanti dalla ex First lady quando era alla Casa Bianca. In vendita, nello stesso lotto, anche un acquerello originale e uno in versione Nft, tutti e ...

