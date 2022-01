Advertising

OptaPaolo : 42 - Dal suo esordio nel massimo campionato nel 2012/13 Mauro Icardi ha realizzato 144 reti giocando 6061 palloni t… - mcrisj01 : RT @Jgirpel: ICARDI, SVOLTA PSG ?? [Prima Pagina TuttoSport] Caccia al sostituto di Morata, pronto a trasferirsi al Barcellona: il PSG ha… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Mauro Icardi è furioso, licenziato il bodyguard di Wanda: «Ha dichiarato di amarla» - leggoit : Mauro Icardi è furioso, licenziato il bodyguard di Wanda: «Ha dichiarato di amarla» - manidaneonato : lasciatelo in pace che ci deve portare mauro icardi -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Icardi

Corriere dello Sport

non ha apprezzato le dichiarazioni del bodyguard di Wanda Nara e lo ha licenziato . È tutto vero. Augustin Longuiera , guardia del corpo di Wanda, ha confermato i rumors che da qualche ...Piaccionoe Gianluca Scamacca. L'argentino potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, a differenza del giocatore del Sassuolo che potrebbe essere acquistato con l'obbligo di ...Siamo alla vigilia di quella che è la prima gara dell'anno per la Juve di Max Allegri che, dovrà ospitare il Napoli di Luciano Spalletti ma senza la sua figura in panchina, vista la positività al Covi ...Il Barcellona spinge per avere Morata e potrebbe stavolta mettere sul piatto un'altra proposta: le ultime notizie di calciomercato Juventus ...