OptaPaolo : 42 - Dal suo esordio nel massimo campionato nel 2012/13 Mauro Icardi ha realizzato 144 reti giocando 6061 palloni t… - mcrisj01 : RT @Jgirpel: ICARDI, SVOLTA PSG ?? [Prima Pagina TuttoSport] Caccia al sostituto di Morata, pronto a trasferirsi al Barcellona: il PSG ha… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Mauro Icardi è furioso, licenziato il bodyguard di Wanda: «Ha dichiarato di amarla» - leggoit : Mauro Icardi è furioso, licenziato il bodyguard di Wanda: «Ha dichiarato di amarla» - manidaneonato : lasciatelo in pace che ci deve portare mauro icardi -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Icardi

non ha apprezzato le dichiarazioni del bodyguard di Wanda Nara e lo ha licenziato . È tutto vero. Augustin Longuiera , guardia del corpo di Wanda, ha confermato i rumors che da qualche ...Piaccionoe Gianluca Scamacca. L'argentino potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, a differenza del giocatore del Sassuolo che potrebbe essere acquistato con l'obbligo di ...Wanda Nara è tornata a Parigi con Mauro Icardi, ma - secondo i media argentini - sta già preparando la sua prossima mossa: dove si trasferirà? Secondo il portale argentino Gente la famiglia avrebbe ...Mauro Icardi non ha apprezzato le dichiarazioni del bodyguard di Wanda Nara e lo ha licenziato. È tutto vero. Augustin Longuiera, guardia del corpo di Wanda, ha confermato i rumors che ...