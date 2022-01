Matilde Caressa, la figlia di Benedetta Parodi lavora al suo primo album (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ un sogno che ha iniziato a inseguire da tempo e Matilde Caressa sta per realizzarlo. La figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa desidera diventare una cantante, sta studiando e sta aspettando; sta lavorando al suo primo album ma tutto è iniziato molto prima. E’ in un’intervista a Chi che la giovanissima Matilde racconta della sua passione per la musica ma anche del rapporto con i genitori. Ammira molto la sua famiglia, Benedetta Parodi è la sua persona ideale; da piccola era più difficile pensare di essere “figlia di” ma oggi ne comprende e apprezza più i benefici che i pregiudizi degli altri. Tra le parti più belle dell’intervista di Matilde ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ un sogno che ha iniziato a inseguire da tempo esta per realizzarlo. Ladie Fabiodesidera diventare una cantante, sta studiando e sta aspettando; stando al suoma tutto è iniziato molto prima. E’ in un’intervista a Chi che la giovanissimaracconta della sua passione per la musica ma anche del rapporto con i genitori. Ammira molto la sua famiglia,è la sua persona ideale; da piccola era più difficile pensare di essere “di” ma oggi ne comprende e apprezza più i benefici che i pregiudizi degli altri. Tra le parti più belle dell’intervista di...

